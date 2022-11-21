«Букет из самых нежных чувств»: расскажи историю о маме и выиграй необычный букет ко Дню матери

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

27 ноября в России отмечается самый добрый праздник – День матери. К этому нежному празднику «Комсомольская правда в Пскове» устраивает конкурс в честь самых неповторимых мамочек нашего города.

Мы предлагаем вам рассказать свою самую интересную историю, связанную с вами и вашей мамой. Возможно, у нее есть брат-миллионер или когда-то она спасла вас от разъярённого быка, а может ее слова стали пророческими? Присылайте свои истории в комментарии к записи с конкурсом в нашей группе «ВКонтакте». Самая необычная мама получит приз.

Конкурс пройдет с 21 по 25 ноября. Подключайте всех родных и знакомых, узнавайте лучшие истории про вашу маму и выиграйте приз — зефирный букет для своей единственной.

После завершения конкурса мы подведем итоги и расскажем о победительнице на страницах «Комсомолке».