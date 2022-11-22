Скончался попавший под обстрел в СВО псковский военный священник

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова, иерей Александр Цыганов скончался спустя две недели от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Священник получил ранения, попав под обстрел с погибшим протоиереем Михаилом Васильевым. Это произошло 6 ноября в зоне проведения специальной военной операции.

Врачи долго боролись за жизнь Александра, однако ранения оказались слишком серьёзными.