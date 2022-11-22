Два псковских проекта стали победителями в премии Russian Event Awards

Фото: teledram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Два проекта Псковской области одержали победу в национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, Дни пушкинской поэзии и русской культуры получили первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000». А эногастрономическая ярмарка «Виноград» заняла второе место в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма».

Ежегодно, национальная премия проводится, чтобы выделить самые яркие и выдающиеся результаты в области событийного туризма на уровне страны. Отметим, что эту премию Псковская область уже получала в 2019 году, когда проходило празднование Ганзейских дней.

«Поздравляю руководство и специалистов комитета по культуре Псковской области и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этих фестивалей, с заслуженной победой! И благодарю членов жюри за оценку туристического потенциала и возможностей нашего региона!» — написал губернатор в своём сообщении.