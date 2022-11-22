22 ноября в Пскове днем ожидается до - 5 градусов

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22 ноября в Псковской области прогнозируется облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В районах ожидаются осадки в виде снега. Ветер будет дуть восточных направлений, умеренный. В среднем по области температура днем составит от -1 до -6 градусов, ночью будет колебаться от -4 до -9 ниже нуля.

В Пскове ожидается небольшой снег. Дневная температура -3...-5 , ночью опустится до -5..-7 градусов. В Великих Луках днем будет идти снег, ночью также ожидается небольшой снег. Температура днем будет варьироваться от -3 до -5 градусов, ночью опустится до -4..-6 ниже нуля.