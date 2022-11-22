МЧС проверяет сообщения о минировании великолукских школ

.

Неизвестные сообщили о минировании всех школ в городе Великие Луки. Информация поступила на электронные почты учебных заведений.

Все спецслужбы оперативно выехали на места для проведения соответствующих проверок. В сентябре этого года сообщалось, что информация о минировании школ в Пскове и Великих Луках оказалась ложной.

Также, в сентябре, в правоохранительные органы стали поступать фейковые сообщения о минировании девяти псковских объектов. Помимо городских школ, в их числе был ТК «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Напомним, подобные волны лжеминирований в Псковской области происходят регулярно.