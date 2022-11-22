Псков украсят к Новому году до 21 декабря текущего года

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Город Псков украсят к новогодним праздникам до 21 декабря этого года. Эта информация появилась на сайте госзакупок.

МКУ Пскова «Специализированная служба» находится в поисках подрядчика, который сможет установить в городе новогоднюю иллюминацию, а также убрать её в следующем году. Монтаж этой иллюминации подрядчик должен будет закончить до 21 декабря этого года. А вот убрать украшения необходимо до 29 января 2023 года.

Помимо этого, подрядная организация установит центральную новогоднюю ель на Октябрьской площади, а также ёлку в Детском парке. Кроме того, на улицах города будут установлены новогодние инсталляции прошлых лет и подключены гирлянды.

Псковичи вновь увидят светодиодную карету, светящиеся арки, фигурки оленей, светящийся подарок на улице Пушкина и прочее. Перед тем, как приступить к подключению гирлянд на деревьях, подрядная организация должна будет заняться обрезкой лишних веток и вывозом скопившегося от них мусора.

Также подрядчику будет необходимо ежедневно проводить осмотр установленной новогодней иллюминации и своевременно проводить ремонтные работы за свой счет в случае поломки оборудования. Начальная и максимальная цена контракта составляет 3 миллиона 999 тысяч 749 рублей. Аукцион в электронной форме запланировано провести до 29 ноября 2022 года.