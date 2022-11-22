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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:58

Сообщение о минировании великолукских школ признали ложными

Источник:kp.ru
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Сообщения от неизвестных о якобы всех заминированных образовательных учреждений Великих Лук не подтвердились. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по образованию.

Электронные письма с информацией о минировании все школы города получили, сегодня утром, 22 ноября. «В образовательные учреждения оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Все сообщения отработаны, поводов для беспокойства нет», – заверили в профильном комитете.

Такие волны лжеминирования идут в Псковской области регулярно. «В таких случаях главное - не поддаваться панике и действовать педагогам согласно инструкциям», – сообщили в комитете.