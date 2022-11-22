Дизайнер новых псковских люков рассказал о концепции проекта

Фото: Олейся Кривченкова

Идеей создания новых люков в Пскове поделился художник-дизайнер Михаил Гнедин. Об этом сообщило Псковское агентство информации.

«Я предложил три концепции. Изначально думал, что будет выбрана одна из трех и мы ее будем развивать. Но практически весь материал, который я предоставил, пошел в работу», — сообщил художник.

По первой концепции, «эшеровской» (Мауриц Корнелис Эшер, представитель имп-арта) произошло смешение двух тем: орнамента и псковского снетка. «Эшеровская» концепция потому, что это игра с пространством, игра с узорами, когда одно плавно перетекает в другое. Так, геометрический орнамент постепенно должен был превратиться в рыбку.

Вторая концепция была разработана по Спегальскому. «Я сильно вдохновлялся Спегальским. У него было много разработок, связанных с псковским шрифтом. Фраза «псковские люки самые красивые» написана именно таким «спегальским» шрифтом, он тоже любил современные фразы писать славянскими буквами» —, поделился художник.

Третья концепция разработка люка в виде псковской монеты. «Люк - это литье, металл, и решение сделать его в виде большой монеты напрашивалось само собой», — поделился Михаил Гнедин.

Напомним, первый дизайнерский люк в городе уже установлен у Псковского кремля. Планируется, что ещё 74 подобных люков с символикой города появится в историческом центре Пскова. Для чего новым люкам красная кнопка, можно узнать здесь.