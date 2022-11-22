Пассажирские катера с Талабских островов отправили на «зимовку»

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Три пассажирских катера, которые возили туристов до Талабских островов, вытащили на сушу для «зимовки». Судна уже прошли техобслуживание. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.

По словам главы муниципалитета, в сезон навигации между Талабскими островами и материковой частью Псковского района эти катера перевезли 8 700 человек. Большую часть пассажиров перевезли новые катера «Иван Белов» и «Ян Залита», которые были спущены на воду в июле этого года. Только эти два судна перевезли период навигации свыше 6 000 человек. На их счету, как коммерческие рейсы, так и регулярное транспортное сообщение.

«Направление на Талабские острова востребовано у жителей района и туристов. Благодаря запуску новых катеров официальный пассажиропоток на Талабы увеличился почти в два раза», – заключила глава Псковского района.