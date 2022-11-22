Жителю Порхова грозит 3 года колонии за жестокое обращение с животными

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Суд отправил в колонию жителя Порхова, который выбросил с балкона пятого этажа четырёх щенков. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно местного жителя 1996-го года рождения. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 245 УК РФ.

Известно, что 15 марта этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Порхове, решил жестоко расправится с накануне подобранными щенками. Одному из них он ударил ножом в область шеи. Затем, выбросил всех четырёх щенков с балкона на 5-м этаже, трое из малышей погибли.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.