Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 10:32

30 пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих организовано в Псковской области

Источник:kp.ru
.

.

Для участников специальной военной операции и жителей освобождённых территорий в Псковской области собирают гуманитарную помощь в 30 пунктах.

Официальные пункты сбора организованы в каждом районе. Здесь принимают вещи от местных жителей. Желающие могут принести продукты питания, предметы первой необходимости, тёплую одежду и многое другое.

С адресами пунктов сбора, графиком их работы и контактной информацией для жителей Псковской области создана интерактивная карта. Достаточно кликнуть на нужную иконку или воспользоваться поиском.