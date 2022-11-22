30 пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих организовано в Псковской области

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Для участников специальной военной операции и жителей освобождённых территорий в Псковской области собирают гуманитарную помощь в 30 пунктах.

Официальные пункты сбора организованы в каждом районе. Здесь принимают вещи от местных жителей. Желающие могут принести продукты питания, предметы первой необходимости, тёплую одежду и многое другое.

С адресами пунктов сбора, графиком их работы и контактной информацией для жителей Псковской области создана интерактивная карта. Достаточно кликнуть на нужную иконку или воспользоваться поиском.