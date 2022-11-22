Псковские таможенники передали Минкульту изъятые на границе ценности

Фото: Псковская таможня

Вывоз культурных ценностей в страны Европы пресекли сотрудники таможни на псковской границе. Ценные объекты был переданы Минкульту. Об этом сообщили в псковской таможне.

В ним относится две старинные книги, шесть серебряных ложек, фарфоровая статуэтка и поднос, а также монета 1731 года выпуска, поддужный колокольчик, напольные деревянные часы и их составные части. Все это передала Псковская таможня Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу.

После экспертизы было установлено, что предметы представляют культурную ценность и не подлежат вывозу за пределы Российской Федерации. «Решениями судов по выявленным фактам незаконного перемещения культурных ценностей через пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка» граждане признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначено наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения», — сообщил замначальника таможни Андрей Горяченок.