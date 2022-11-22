Автобусные маршруты в Великих Луках в связи с открытием проспекта Ленина не изменятся

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В Великих Луках после открытия реконструированного проспекта Ленина и улицы Дьяконова не поменяется движение автобусов по муниципальным маршрутам. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Автобусы маршрутов № 2А «Телецентр – Дубрава-2», № 5 «Телецентр – Мясокомбинат», № 9 «Лаврино – Фотьево», № 9Б «Лаврино – Инкубаторная», № 26 «Телецентр – Запрудная», № 59 «Мясокомбинат – Фотьево» будет следовать по улицам Зверева – Энгельса со всеми остановками, указанными в расписании.

Отмечается, что о начала движения автобусов через пересечение проспекта Ленина с улицей Дьяконова жителям Великих Лук сообщат заблаговременно. Ранее сообщалось, что проспект Ленина в Великих Луках открылся для движения автотранспорта.