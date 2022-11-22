Владелец псковских кондитерских поделился, что любит холодец

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Владелец псковских кондитерских Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» рассказал, что несмотря на любовь к сладкому в своей профессии, мясной холодец является его самым любимым блюдом.

«Я люблю обычный классический холодец, куда входит три вида мяса: свинина, говядина и курица. Любая хозяйка варит на Новый год холодец. Также люблю плов, салат оливье и сладкое. Дома мы с супругой готовим совершенно простую еду. Бывает, когда находишься на работе много времени, не всегда успеваешь готовить, поэтому едим на работе то, что в меню», – признался гость.

Но Пасько также признался, что за годы появился лишний вес от любви к сладкому и с возрастом он все больше задумывается о правильном питании, чтобы держать себя в форме.