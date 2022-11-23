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НовостиАвто23 ноября 2022 6:52

Президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич: «профессиональных водителей на дороге нет»

Источник:kp.ru
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Президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич отметил, что зимой важно помнить ряд рекомендации по безопасной езде. Об этом он сообщил во время эфира на радио 7 Небо, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Эксперт отметил, что зимой сцепление колес с дорогой уменьшается, а привыкнуть к переходу в зимний период автомобилистам сложно. Есть два главных правила для этого времени года: пересмотреть скоростной режим и увеличить дистанцию.

«Мы все понимаем, что профессиональных водителей на дороге нет, что после окончания автомобильной школы и получения водительского удостоверения, мы, безусловно, не имеем достаточных навыков, чтобы справляться с критическими ситуациями. Поэтому не нужно до них доводить», – поделился Мыслевич.