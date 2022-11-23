В Псковской области вырастут взносы за капремонт

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Взносы за капитальный ремонт в Псковской области в следующим году повысятся на 8 % (до 9,24 рубля на квадратный метр в месяц для домов без лифта, и до 10,56 рублей для домов с лифтом). Об этом сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов. Проект постановления был рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, которое прошло сегодня, 23 ноября.

От исполнительной власти поступило предложение о повышении взносов на 8%. «Это увеличение позволит собрать в Фонд капитального ремонта дополнительно 152 млн рублей. Это 42 отремонтированные крыши или 22 системы отопления пятиэтажного дома», — проинформировал председатель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он также отметил, что рост взносов в Псковской области не выше, чем в других регионах.

Также Виктор Иващенко поинтересовался как идёт сбор платежей и есть ли изменения долга населения. Руководитель регионального оператора Андрей Анисимов сообщил, что жители Псковской области должны Фонду капремонта суммарно около 630 миллионов рублей.

«Статистику портят старые долги», — прокомментировал информацию Сергей Грахов. По его словам, задолженность появилась в первые годы существования программы, уже сейчас собираемость в области на достаточно высоком уровне. Членами комитета было предложено согласовать размер взноса на капремонт, вопрос будет озвучен на сессии, однако окончательное решение будет принято правительством области.