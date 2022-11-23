Центр поддержки семей мобилизованных работает с военнослужащими 76-й дивизии

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Псковской области продолжают действовать меры поддержки и помощи военнослужащим, мобилизованным, а также их семьям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что Центр поддержки семей мобилизованных в Пскове проводит выездную работу с военнослужащими 76-й дивизии. В один из выездов сотрудники центра приняли обращение мужчины из Карелии. Он попросил заготовить дрова на зиму для своего отца.«Мы связались с администрацией Лоухского муниципального района, передали просьбу, и колотые дрова были доставлены по адресу. Благодарю коллег за взаимодействие», – поделился Михаил Ведерников.

Также было рассмотрено обращение супруги мобилизованного, женщина попросила оказать ей материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Помощь была оказана, средства выделили из резервного фонда правительства Псковской области. «Семью взяли под опеку специалисты социальной защиты», – пояснил губернатор.

Напомним, в Псковской области появилась интерактивная карта, на которой отмечены все существующие в регионе пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных граждан.