В псковском Собрании был рассмотрен проект бюджета и налоговые льготы

Фото: Псковское Собрание депутатов

Принять проект областного бюджета на ближайшие три года рекомендовал профильный парламентский комитет. Такое решение было принято на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике накануне сессии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вице-губернатор Татьяна Баринова заявила о возможном увеличении доходной части. «Вчера прошло второе чтение федерального закона о бюджете, сейчас мы будем выбирать из документа нашу дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции и другие добавочные средства. Ожидается значительное увеличение параметров регионального бюджета», — отметила она.

Доходы бюджета составят 45 миллиардов 12 миллионов рублей, расходы – 47 миллиардов 98 миллионов рублей, дефицит будет составлять 2 миллиарда 8 миллионов рублей. Председатель комитета, вице-спикер Александр Братчиков сообщил о сокращении обязательств региона по обслуживанию долговых обязательств, а также выразил благодарность губернатору и правительству за работу по замещению коммерческих кредитов бюджетными.

Проект закона был одобрен депутатами для принятия в первом чтении однако с возвращением к основным параметрам после уточнения объёма допсредств из федерального бюджета. Татьяна Баринова подчеркнула, что почти все подготовленные поправки отражают рекомендации согласительной комиссии с прошлого года. Таким образом, вводится региональный норматив на содержание одного ФОКОТа, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в размере 500 тысяч рублей, и в размере 50 тысяч рублей на оборудование спортобъектов, организованных по программе «Газпром – детям». Также на 103 миллиона рублей увеличивается финансирование спортшкол. Увеличатся расходы на озеленение, уличное освещение и формирование дорожных фондов в муниципалитетах.

Зампредседателя парламентского комитета Виктор Иващенко спросил, планируется ли увеличение расходов на оплату муниципального жилья. По словам Татьяны Бариновой, это вопрос контролируется, к нему вернутся уже во втором чтении. Однако члены комитета решили, что законопроект может быть принят и в первом чтении.

Идею об увеличении количества организаций, имеющих право на получение инвестиционного налогового вычета предложил председатель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Министерство цифрового развития рекомендует налоговую преференцию распространить на организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций. Отмечается, что заявки могут подать порядка десяти компаний. Члены комитета одобрили этот законопроект.

Ещё один законопроект связан с уточнением недавно принятой правовой нормы об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. По словам Андрея Михеева, в редакции закона к льготникам относятся не только мобилизованные граждане, но также добровольцы и военнослужащие-контрактники. Так как часть решений призывных комиссий отменена и есть граждане, уволенные с военной службы и вернувшиеся домой, в законе должно прописываться, что льгота по транспортному налогу предоставляется гражданам только при условии их участия в СВО. Депутаты поддержали законопроект.