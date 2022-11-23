Видеонаблюдение появится на контейнерных площадках Пскова

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В Пскове на контейнерных площадках установят камеры видеонаблюдения, с их помощью будут отслеживать граждан, которые выбрасывает на площадки строительный мусор. Об этом в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщила первый замглавы администрации города Ирина Иванова.

По словам спикера, на сегодняшний день количество мусора значительно превышает установленный норматив. «Мы заключили сейчас с оператором ТКО договор о вывозе этого сверхнормативного мусора. Но надо понимать, что жители частного сектора везут туда всё, начиная от травы и заканчивая разобранным домом», – пояснила Ирина Иванова.

Первый замглавы администрации Пскова также сообщила, что вывоз строительного мусора должен осуществляться жителями города самостоятельно или должен заключаться собственный договор на вывоз крупногабаритного мусора. «Но у нас подъезжают прямо машины с прицепами на эти местные, муниципальные контейнерные площадки, и понятно, что тут не оператор, не мы не можем справится с таким потоком», – поделилась Ирина Иванова.

Спикер уточнила, что камеры наблюдения будут установлены для выявления жителей, которые не нормативно выбрасывают мусор. В настоящее время, этот проект пока находится в проработке.

Нарушителей будут искать по номерам транспортных средств. Это объясняется тем, что сброс большого объёма строительного мусора осуществляется с помощью автомобилей. «Проблемных контейнерных площадок не так много – от 10 до 20 вблизи частного сектора. Например, улица Крупской, Герцена», – подытожила Ирина Иванова.