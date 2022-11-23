Работы на Троицком мосту в Пскове не остановятся из-за погодных условий

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Строительные работы на Троицком мосту в Пскове будут продолжатся, невзирая на выпавший снег. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» сообщила первый замглавы города Пскова Ирина Иванова.

Спикер подчеркнула, что работы идут четко по графику и появление снежного покрова никак не отразилось на сроках выполнения поставленных задач. В ближайшее время будет уложено покрытие из асфальтобетона. Снег, в данном случае, препятствовать не будет, так как будет применяться спецсостав с использованием современных присадок. Отмечается, что такой состав можно заливать даже при минусовых температурах.

Напомним, ранее сообщалось, что асфальтовое покрытие на Троицком мосту в Пскове появится только в декабре текущего года.