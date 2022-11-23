В Дедовическом районе состоятся «Культурные выходные» с 24 по 27 ноября

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«Культурные выходные» проведут в Дедовичском районе 24-27 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Мероприятие будет включать спектакль Псковского областного театра кукол, а также выставки работ художников регионального отделения Союза художников России. Помимо этого в рамках «культурных выходных» будут проводится концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков» и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Посетителей ожидают мастер-классы и различные мероприятия ппросветительского характера. Более подробно с программой можно ознакомится здесь