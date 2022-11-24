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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:45

В Великих Луках отменили карантин по бешенству

Источник:kp.ru
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В Великих Луках закончился карантин по бешенству на территории эпизоотического очага в Псковской региональной общественной организации «Общество защиты животных» и на на прилегающей территории. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Для ликвидации очага заболевания были проведены необходимые мероприятия. Действовала выездная бесплатная вакцинация животных, которые проживают на территории очага и на прилегающих территориях.

На сегодняшний день в Псковской области активными являются ещё 7 очагов по бешенству. Ранее стало известно, что в Псковскую область доставили вакцину против бешенства.