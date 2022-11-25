Псковский военнослужащий из зоны СВО приехал в Опочку к юнармейцам

Фото:76 гв дшд ВДВ Псков

Юнармейцев-курсантов ВПК «Беркут» из «Центра образования Опочецкого района» совершенно спонтанно посетил псковский военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии ВДВ. Информация об этом появилась в группе дивизии в соцсети «ВКонтакте».

Боец прибыл из зоны СВО в отпуск и решил приехать к ребятам. В первую очередь, он выразил личную благодарность воспитаннику ВПК «Беркут» Александру Иванову за письмо, которое тот написал бойцам. Кроме того, он подарил Саше настольную игру «Футбол», а остальным ребятам — сладости.

«От себя, от лица своих товарищей, всех, кто сейчас на фронте, на передовой, выражаю огромную благодарность всем ребятам, руководителю, родителям за теплые письма, посылки, которые вы собираете. Они очень нам помогают, напоминают о доме, о нашей цели. Мы должны защитить свою страну, свой народ! Мы безумно рады, что вы не забываете о нас, помогаете всем, чем можете. Огромное вам спасибо!» — подчеркнул солдат.