Орнитологи обеспокоены судьбой зимующего в псковском Дендропарке одинокого аиста

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Специалисты встревожились желанием псковичей спасти аиста, приручив его и поймав для передачи в приют. Как можно помочь птице, рассказали в центре «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Людей боится, куриные головы ест, но когда отходишь на большое расстояние. Единственный вариант – подкармливать. Может потом подходить начнет, вот только что была там. Единственное, что я могу, это только кормить и ходить с надеждой, что он перестанет бояться. И тогда смогу его поймать. Может есть рыбаки какие, поделиться рыбой, каждый раз покупать я не смогу», — поделилась неравнодушная псковичка Марина Симонова.

Прежде всего, сотрудники центра отметили, что так как аист дикий и не травмированный, в его отлове нет необходимости.Специалисты сообщили несколько правил обращения с этими благородными птицами, чтобы их зимовка в наших краях прошла более комфортно:

— Не следует заниматься отловом аиста. Это небезопасно для птицы и может усугубить положение;

— Можно подкармливать куриными головами или мелкой рыбой, так как птица является животноядной;

При участии граждан, есть шанс, что птица улетит на зимовку в более благоприятное место. Если же ситуация ухудшится, аиста смогут забрать в тепло и заняться его реабилитацией.

«Дом Белого Аиста» отловами аистов в природе также не занимается. Нет у нас для этого никаких возможностей. Спасать нужно тех, кто реально нуждается в помощи. Этот аист в Пскове в спасении пока что не нуждается», — подытожили специалисты.