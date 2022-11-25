В Великих Луках прошло открытие нового храма Мартирия Зеленецкого

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Храм Преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках открыли сегодня, 25 ноября. Об этом сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».

«Сегодня на улице Новоселенинской состоялось долгожданное событие для всех православных великолучан - открытие храма Преподобного Мартирия Зеленецкого», — рассказали в сообщении.

В ноябре 2017 года было начато строительство церкви и завершилось только в этом году. «Сегодня торжественный, исторический день, у нас в городе открылся храм Преподобного Мартирия Зеленецкого. Это не реконструированный исторический объект, а с нуля возведенный храм нашему преподобному святому. Сегодня в нём прошло первое богослужение», — поделился руководитель отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Васильев.

Следует отметить, что храм возводился за счет пожертвований великолучан. Кроме того, были задействованы средства благотворителей из Москвы и Санкт-Петербурга.