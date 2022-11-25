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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:01

Из великолукских школ поступило сообщение о минирование

Источник:kp.ru
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Неизвестные вновь распространили информацию о минировании учебных заведений в Великих Луках. Письма об этом пришли на электронную почту всех школ города.

Сейчас образовательные учреждения проходят проверку сотрудниками оперативных служб. Напомним, подобные сообщения злоумышленники прислали в школы несколько дней назад, 22 ноября. Однако же все они не подтвердились.

Такие волны лжеминирований в Псковской области происходят не впервой раз. «В таких случаях главное - не поддаваться панике и действовать педагогам согласно инструкциям», — заверяет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.