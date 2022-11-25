Псковская гордума согласовала название нового парка на Завеличье

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Депутаты псковской городской Думы на сессии сегодня, 25 ноября, согласовали название для нового парка в районе Завеличье. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Парк будет назван в честь 300-летия прокуратуры. По словам начальника управления культуры администрации Пскова Дмитрия Яковлева, других предложений по поводу названия парка не было представлено.

Дмитрий Яковлев также отметил, что по результатам социального опроса, проведённого гордумой, большинство респондентов поддержало вариант названия: парк 300-летия прокуратуры. Новый парк появился рядом с рекой Великой на улице Никольской в Пскове. Надо благоустройством объекта работала прокуратура региона и правительство области. К юбилею прокуратуры было найдено место, которое необходимо было преобразить не за счет городских средств.

Сейчас территорию ещё приводят в порядок, однако местные жители уже пользуются новым местом для прогулок и отдыха. По генеральному плану здесь оборудуют фудкорт, скейт-парк, площадки для игры в шахматы и настольный теннис, теннисный корт, воркаут-площадка, зона отдыха, велодорожка, паркинг