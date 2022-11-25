Псковский губернатор поздравил с 85-летним юбилеем Юрия Шматова

Фото:пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и спикер парламента региона Александр Котов поздравили с 85-летним юбилеем председателя первых созывов Собрания Юрия Шматова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Спасибо вам огромное за всё, что вы сделали для Псковской области», — такими словами выразил Михаил Ведерников благодарность за вклад в развитие региона. Александр Котов напомнил, что много лет Юрий Шматов трудился на разных должностях в руководстве Псковской области и много лет посвятил должности председателя Собрания.

Юрий Шматов поблагодарил руководство региона за поздравления. «Вся моя жизнь была посвящена Псковской области. Никуда не выезжал. И всё, что делал я, – с любовью для людей, чтобы им жилось лучше. Как это получалось, не мне судить. Но вот меня оценили», — поделился почётный гражданин Псковской области. «Люди оценили!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

Вся трудовая деятельность Юрия Шматова связана с Псковской областью. Он начинал свою карьеру токарем на машинно-тракторной станции в Струго-Красненском районе. Затем будучи директором завода силикатного кирпича, смог вывести предприяте на передовые позиции. Помимо этого, всегда активно занимался общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, а также замглавы администрации Псковской области.

Кроме того, на протяжении десяти лет, с 1994 по 2004 годы, стоял во главе Собрание депутатов. Уже в 2020 году Юрию Шматову присвоили звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя первое. Звание появилось в октябре 2018 года и до него не присваивалось никому.Напомним, звание «Почётный гражданин Псковской области» является высшей областной наградой.