Студенты из многодетных семей в Пскове смогут получить компенсацию за образование

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Дети из многодетных семей, обучающиеся очно по программам среднего профессионального образования могут рассчитывать на компенсацию стоимости образовательных услуг за период с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил официальный telegram-канал Псковской области.

Предусмотрены следующие размеры компенсаций:

— Возвращение 100 % стоимости образовательных услуг для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума (в 2022 году – 13 780,00 рублей);

— Возвращение 50 % стоимости образовательных услуг для многодетных семей, среднедушевой доход которых равен или превышает величину прожиточного минимума.

Заявление можно подать лично в учреждениях соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. С перечнем документов можно ознакомится здесь.