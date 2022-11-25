Центр патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки появится в Пскове

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В Псковской области идёт работа над созданием Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Об этом сообщил в своем еженедельном видеообращении к жителям региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На данный момент, ведётся набор в команду инструкторов в будущий центр. Однако среди населения региона стала распространяться ложная информация о том, что это представляет собой скрытую форму мобилизации.

«Для начала, никакой мобилизации, скрытой или явной, сейчас нет. Далее. Правительство Псковской области совместно с региональной Федерацией практической стрельбы работает над созданием Центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки»,— прокомментировал ситуацию губернатор.

Сообщается, что Центр будет представлять образовательную площадку с масштабной учебной программой, охватывающей патриотическое воспитание, исторические курсы, военно-спортивную подготовку, курсы оказания медицинской помощи и прочее. «Проект будет качественный, важный, буду лично курировать его на всех этапах реализации»,— подчеркнул глава региона.

Сейчас организаторы набирают команду инструкторов. Будет предусмотрена полная занятость и достойная оплата труда. Однако и требования к кандидатам будут высокие. «Будут рассматриваться кандидаты в возрасте от 30 до 50 лет, в хорошей физической форме, пунктуальные и ответственные», — пояснил Михаил Ведерников.

Отмечается, что приветствуются опыт службы в силовых и ведомственных структурах, опыт преподавания и наличие спортивных разрядов. Кроме того, необходимо быть уверенным пользователем ПК. «Нам нужны яркие, неравнодушные люди, которые могут увлечь своим примером, и которые способны профессионально и качественно преподавать», — подытожил губернатор.