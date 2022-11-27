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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 20:19

82-летнего пенсионера чудом достали из-подо льда в Великолукском районе

Источник:kp.ru
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В Великолукском районе спасателям удалось чудом достать 82-летнего пенсионера, провалившегося под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Около 9 утра 26 ноября на озере Шидиково, что находится в деревне Куракино, мужчина провалился под неокрепший лёд.

На место происшествия экстренно прибыл поисково-спасательный отряд из районного центра. Спасатели профессионально извлекли пенсионера из воды и отвезли в медучреждение для дальнейшего осмотра пострадавшего.

Ранее глава города Пскова сообщал о запрете выхода на лёд с 25 ноября.