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НовостиНедвижимость28 ноября 2022 9:20

Установка отопительного оборудования идёт в церкви Святой Варвары в Печорах

Источник:kp.ru
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

К завершению подходят работы по установке отопительного оборудования в церкви Святой Варвары в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

На сегодняшний день, уже выкрашены стены в алтаре. Кроме того, продолжается окраска внутренних стен церкви и проводятся отделочные работы.

Также, к завершению подходят работы по устройству входной группы. Сейчас специалисты устанавливают навес над крыльцом. Планируется, что в престольный праздник Сорока Мучеников Севастийских в храме состоится богослужение.