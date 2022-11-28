Установка отопительного оборудования идёт в церкви Святой Варвары в Печорах

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

К завершению подходят работы по установке отопительного оборудования в церкви Святой Варвары в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

На сегодняшний день, уже выкрашены стены в алтаре. Кроме того, продолжается окраска внутренних стен церкви и проводятся отделочные работы.

Также, к завершению подходят работы по устройству входной группы. Сейчас специалисты устанавливают навес над крыльцом. Планируется, что в престольный праздник Сорока Мучеников Севастийских в храме состоится богослужение.