Потепление придет в Псковскую область в декабре

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Последний месяц уходящего года в Псковской области будет тёплым. Такой информацией поделился псковский гидрометцентр.

Среднемесячная температура воздуха будет варьироваться от -2,3 до -3,3 градусов. Месячная сумма осадков будет составлять от 39 до 61 мм. Отмечается, что в течение декабря температура днем будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ночью будет составлять -5…0 градусов. Иногда ночами в первую и третью декаду месяца температура будет слабоположительной.

Синоптики сообщают, что опасных метеорологических явлений в декабре не ожидается. Однако, в отдельные дни может усиливаться ветер до 15-18 метров в секунду. При этом уровни воды водоёмах будет держаться около нормы для зимнего периода.