В 2024 году в Пскове пройдёт ремонт улицы Николая Васильева

.

На улице Николая Васильева в Пскове проведут ремонтные работы до 24 августа 2024 года. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

На сегодняшний день проводятся поиски подрядчика, соответствующие конкурсные процедуры должны закончится к 5 декабря. Рабочим предстоит провести ремонт 3,932 километров дорожного полотна.

Первая часть работы будет включать участок от улицы Льва Толстого до железнодорожного переезда (в том числе проезд к улице Новгородской). Вторая часть будет включать участок от переезда до трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков.

По условиям контракта подрядчик обязуется отремонтировать проезжую часть, оборудовать тротуары, поставить барьерные ограждения, заменить люки колодцев и плиты перекрытий, сделать обочину и восстановить зелёную зону. Кроме того, будут проложены «лежачие полицейские», установлены дорожные знаки и нанесена соответствующая дорожная разметка.

Стартовая цена контракта составляет 166,7 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Псковской области, а также средств иного межбюджетного трансферта и софинансирования из местного бюджета.