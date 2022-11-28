Более 70 домов и несколько образовательных учреждений в Пскове отключат от горячей воды

Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Сообщается, что 29 ноября на улице Звездной в Пскове будут проводиться неотложные ремонтные работы на теплотрассы. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Необходимость таких работ возникла из-за трещины в магистральном трубопроводе. «Устранить ее нужно именно сейчас, чтобы избежать прорыва теплотрассы при сильных морозах»,— пояснил глава Пскова.

С точки зрения температуры воздуха 29 ноября является наиболее благоприятные днем для проведения работ. Они стартуют с 9:00 и продлятся примерно до обеда. Сотрудники ПТС готовы оперативно произвести замену поврежденной части трубы. Однако некоторое время граждане будут испытывать неудобства.

Сообщается, что будет отключена горячая вода и будут снижены параметры теплоносителя. Эти работы затронут 71 жилой дом, 6 детских садов и одну школу. Однако, образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. «Приносим извинения за эти неудобства. Будем информировать вас о ходе работ», — заключил Борис Елкин.