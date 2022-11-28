Псковский музей-заповедник объявил санитарными днями 29 и 30 ноября

.

В Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни 29 и 30 ноября. В эти дни некоторые объекты могут не работать. Об этом сообщил Псковский музей-заповедник в своём Telegram-канале.

В ближайший вторник, 29 ноября, санитарный день объявят на следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенскийм собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

– Музей-квартира В.И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.

А 30 ноября, в среду, музей объявляет санитарный день во «Дворе Постникова» и «Палатах у Сокольей башни» (Дом Ксендза).