Псковский музей-заповедник объявил санитарными днями 29 и 30 ноября

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В Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни 29 и 30 ноября. В эти дни некоторые объекты могут не работать. Об этом сообщил Псковский музей-заповедник в своём Telegram-канале.
В ближайший вторник, 29 ноября, санитарный день объявят на следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенскийм собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
А 30 ноября, в среду, музей объявляет санитарный день во «Дворе Постникова» и «Палатах у Сокольей башни» (Дом Ксендза).