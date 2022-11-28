Дорогу Солоново-Хотицы в Псковской области перекроют из-за учений

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В Пскове 29 ноября пройдут командно-штабные учения в связи с чем будет изменено движение транспорта. Об этом сообщило ведомство МЧС России по Псковской области в сообществе «ВКонтакте».

Во вторник, 29 ноября в Пскове на горе Соколиха пройдут командно-штабные учения с органами управления и силами Псковской областной – территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за учений, дорога Солоново - Хотицы будет закрыта для движения транспорта с 09:00 до 12:30. Водителям рекомендуют воздержаться от проезда по этому участку дороги и заранее продумать пути объезда.