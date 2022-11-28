В Дедовическом районе ввели в эксплуатацию более 6 километров дороги

Фото: официальный telegram-канал псковской области

В Дедовическом районе отремонтировано более 6 километров дорожного полотна. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

Сумма контракта составила более 123 миллионов рублей. Соответствующие ремонтные работы провели благодаря выделению допсредств из Правительства РФ.

Напомним, денежные средства выделяются на развитие автомобильных дорог благодаря проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Ранее по этому проекту была отремонтирована дорога в Пыталовском районе.