Порядок выдачи техсредств лицам с ОВЗ уточнил пскович в приемной

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Слабовидящий пскович Олег Вовченко обратил внимание вице-спикера областного Собрания Армена Мнацаканяна на проблемы граждан с ОВЗ. Пскович обратился с некоторыми вопросами в общественную приёмную «Единой России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заявитель сообщил, что в 2017 году засчёт средств областного бюджета он получил тех средства для реабилитации. Пскович получил смартфон, часы и будильник с речевыми выходами.«Всё, что полагалось, мне выдали. Но техника имеет свойство ломаться, а в региональной программе нигде не прописан срок использования этих технических средств», — пояснил Олег Вовченко.

Армен Мнацаканян сообщил, что за счёт региона выдача техсредств реабилитации для слабовидящих граждан была единовременной мерой поддержки. Однако люди с ОВЗ могут получить технические приспособления реабилитации за счёт средств из федерального бюджета.

Вице-спикер уточнил, что избежать такой путаницы можно при уточнении формулировки в соответствующих документах. Армен Мнацаканян заверил псковича, что вопрос будет доведен до сведения руководителя правительственного комитета по соцзащите.Также, в ходе беседы, инвалид I группы обозначил ещё два интересующих его вопроса – сложности с поиском работы и небольшой размер соцпенсии, выплачиваемой на сына-студента, который пока находится на иждивении отца-инвалида.

Вице-спикер сообщил посетителю общественной приёмной, что проблемы слабовидящих граждан, в том числе касательно их трудоустройства, будут рассматриваться в областном Собрании 2 декабря накануне Международного дня инвалидов. Армен Мнацаканян пригласил Олега Вовченко поучаствовать в мероприятии.

Вице-спикер связался по телефону с председателем регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Владимиром Прокудиным. Олег Вовченко сможет передать свои вопросы и пожелания для обсуждения с участием представителей органов региональной и муниципальной власти, здравоохранения, образования, соцзащиты и других ведомств.