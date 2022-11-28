Псковские росгвардейцы за неделю изъяли шесть единиц оружия

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Шесть единиц гражданского оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Пскове в период с 21 по 27 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За этот период было проведено 22 проверки сохранности оружия и патронов у граждан. В ходе проверок было обнаружено 14 нарушений. Лицам, владеющим гражданским оружием, у которых заканчивается срок разрешений на его хранение и ношение, порекомендовали заранее обратиться для перерегистрации документов в подразделения ЦЛРР по месту жительства. Эту процедуру необходимо провести за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по лицензионно-разрешительной работе можно подать через портал госуслуг. Отметим, что при подаче заявления в электронном виде, госпошлину можно оплатить со скидкой 30%.