Опубликован список домов, которые останутся без горячей воды 29 ноября

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Во вторник, 29 ноября, в Пскове на улице Звёздной Псковские тепловые сети проведут неотложные ремонтные работы. Об этом сообщает Администрация города.

В связи с проводимыми работами будут снижены параметры теплоснабжения, а также прекращена подача горячей воды в течение 4-6 часов. Начало работ стартует с 9:00 до 15:00.

Отключение воды пройдёт по следующим адресам. В жилых домах:

—Улица Новосёлов, дома: 48, 50, 52;

— Улица Труда, дома: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73, 73a, 50, 56, 58, 60;

— Улица Звёздная, дома: 7, 11, 11a, 13, 15, 15a,17, 17a, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

—Проспект Энтузиастов, дома: 1, 3, 5, 7, 9;

— Сиреневый бульвар, дома: 1, 1a, 3, 7, 9, 11, 13, 17;

—Улица Юности, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11a, 116, 13, 15/130;

— Улица Инженерная, дома: 108/62, 110, 114, 118, 120, 124, 126, 115, 96, 98, 100a.

А также в образовательных организациях:

— Сиреневый бульвар, дом 5 - детсад «Журавлик»;

—Улица Новосёлов, дом 44 - детсад № 40 «Ручеёк»;

— Улица Труда, дом 71 - детсад № 36 «Рябинка»;

— Улица Звездная, дом 8 - детсад № 43 «Улыбка»;

— Улица Звездная, дом17Б - детсад № 5 «Академия детства»;

— Улица Юности, дом 30 - детсад № 58 «Юнион-парк»;

— Проспект Энтузиастов, дом11 - «Ольгинская гимназия»; Сиреневый бульвар, 15 - школа № 21.

Отмечается, что учреждения образования будут работать в обычном режиме.