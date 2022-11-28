Более 2000 школьников региона приняли участие в проекте «Билет в будущее»

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Подходит к концу практический этап реализации проекта «Билет в будущее» в Псковской области в 2022 году. По словам организаторов, в этом году в проекте приняли участие 2044 школьника 6-11 классов Псковской области. Для школьников было проведено 139 профориентационных уроков, также ученики принимали участие в виртуальной выставке «Лаборатория будущего» на платформе проекта. Профессиональные пробы по 29 компетенциям на своих площадках ребятам проводили 10 СПО региона и псковский детский технопарк «Кванториум». Участниками проекта стали 42 школы, кроме того, 46 педагогов области прошли обучение в рамках курсов повышения квалификации на платформе проекта.

«Псковская область принимает участие в проекте с 2020 года. С каждым годом все больше участников присоединяются к нашей команде. Все педагоги-навигаторы отмечают значимость и актуальность данного проекта. Наставники, которые занимаются с учащимися 6-11 классов, с нетерпением всегда ждут детей у себя на площадках и с интересом наблюдают за горящими глазами детей в процессе «примерки профессий», - отметила региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. Проект реализуется в три этапа - тестирование, профпробы и рекомендации по профессиональному развитию.