Состоялся выпуск первой серии мультфильма о выдающихся людях Псковской области

.

Опубликована первая серия мультипликационных фильмов об известных людях Псковской области «Наши краше!». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Серия посвящена фольклорной исполнительнице из Усвятского района Ольге Сергеевой, 100-летний юбилей которой отмечался в этом году. Творчество Ольги Сергеевой является объектом нематериального культурного наследия России.

Ранее, стало известно о создании 10 мультфильмов о людях, которые родились, жили, творили в Псковской области. Такие мультфильмы позволят гостям региона знакомиться с историей края в более интересном формате.

Ролики не будут схожи между собой. Над анимацией будут работать разные студии и художники-мультипликаторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Среди участвующих в создании мультфильмов Екатерина и Даниил Ширяевы, дети псковского архитектора Юрия Ширяева. Даниил сочинил интересные сценарии, а Екатерина нарисовала мультфильмы про Петра Великого и Модеста Мусоргского.

Также псковский художник-мультипликатор Иван Трахов, создавший одну из самых зрелищных покадровых анимаций о княгине Ольге. Проект реализуется при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.