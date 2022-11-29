Более 400 мобилизованных отправили из Псковской области в зону СВО

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

В минувший вторник, 28 ноября, из Пскова для в зону проведения специальной военной операции отправили более 400 мобилизованных граждан. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В числе отправленных не только псковичи, но и петербуржцы, а также жители Новгородской области. Призванные по частичной мобилизации граждане около двух месяцев проходили боевую подготовку на полигоне Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников присутствовал при отправлении военнослужащих на плацу 76-й десантно-штурмовой дивизии. «Вам выпала честь защищать наше Отечество в составе легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии – одного из старейших и наиболее профессиональных воинских соединений нашей страны», — подчеркнул глава региона.

Он также поблагодарил военнослужащих за мужество и готовность исполнять свой долг. Губернатор сообщил, что поддержка мобилизованным и их семьям будет оказываться вне зависимости от региона. «Вы все для нас свои. Поэтому вместе будем решать любые возникающие вопросы, вне зависимости от субъекта. Знайте, что ваши семьи, жёны, родители, дети будут окружены вниманием и заботой. Вы можете на нас положиться», — пояснил глава региона.