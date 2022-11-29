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НовостиНедвижимость29 ноября 2022 10:45

В ближайшее время подачу горячей воды на Запсковье восстановят

Источник:kp.ru
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Ремонтные работы на теплотрассе по улице Звездной на Запсковье продолжаются по графику. Об этом сообщили Псковские тепловые сети в своем Telegram-канале.

Вышедшая из строя арматура была успешно демонтирована. Рабочие приступили к подготовке участка для врезки нового крана, заготовка которого была подготовлена заблаговременно. Это значительно сэкономило время на месте работ.

В скором времени специалисты займутся сварочными работами. После этого подача отопления и горячей воды будет в полной мере возвращена.