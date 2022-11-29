Дорогу Старый Изборск — Остров ждёт ремонт в 2023 году

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Дорогу Старый Изборск — Остров в Палкинском районе отремонтируют благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Новоуситовской волости», — пояснили в комитете.

Будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, обустроены съезды, установлены водопропускные трубы и озеленена прилегающая территория. Помимо этого, на автобусных остановках будут отремонтированы заездные карманы, посадочные площадки с пандусом и установлены автопавильоны.