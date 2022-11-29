Поисковое объединение Псковской области «След Пантеры» возглавила Анна Шуняева

Фото: Анна Шуняева

25-летняя жительница Гдова Анна Шуняева стала руководителем областной военно-патриотической организации «След Пантеры». Об этом сообщила районная газета «Гдовская заря».

Выборная конференция военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» прошла в Пскове. В результате единогласно был избран новый председатель, им стала Анна Шуняева.

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Девушка сменила Геннадия Королькова, который 13 лет руководил объединением и сложил полномочия в связи с выходом на пенсию. Несмотря на это, Геннадий Корольков продолжит работу в совете объединения по части архивных работ.

Анна Шуняева длительное время является членом поискового отряда «Неизвестный солдат». Кроме того, участвует в районных и областных Вахтах Памяти. Также Анна Шуняева представляет регион на всевозможных всероссийских мероприятиях. Девушка более 10 лет занимается поисковой работой, без преувеличения, это является для Анны делом всей жизни.

Напомним, что в 2020 году Анна Шуняева попала в десятку лучших выпускников России. Уже во время учёбы девушка активно участвовала в экспедициях и поисковых работах. Сейчас она является председателем регионального отделения ООД «Поисковое движение России», а также куратором поисковой деятельности в Псковской области.