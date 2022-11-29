Александр Малинин посетит Псков с концертом

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В Пскове пройдёт выступление певца Александра Милинина. Информация о мероприятии появилась на сайте БКЗ Филармонии.

Александр Малинин является народным артистом России, а также обладателем именной звезды на московской "Площади звезд" в ряду с такими легендами отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко.

Также Александр Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета и отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных структур. Артист имеет самые большие продажи альбомов, за это он получил международный приз "The World Music Awards".

Концерт Александра Малинина пройдёт 13 февраля 2023 в 19:00. Мероприятие доступно детям от 6 лет. С подробной информацией и стоимостью билетов можно ознакомится на сайте БКЗ Филармонии.