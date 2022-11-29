Шесть базовых станций «Ростелекома» появились в Псковской области

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«Ростелеком» ввел в эксплуатацию шесть базовых станций в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в компании.

Станции установлены благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Теперь мобильная голосовая связь и доступ в интернет появились в таких деревнях, как Плесна (Гдовский район), Большое Юрково (Гдовский район), Большое Загорье (Псковский район), Соино (Пустошкинский район), Бельское Устье (Порховский район) и Прихабы (Куньинский район).

«УЦН 2.0 обеспечивает доступность услуг связи в деревнях и селах нашей области. Ежегодно жители региона могут проголосовать на сайте госуслуг и принять участие в формировании программы населенных пунктов, где появится качественная мобильная связь. В этом году построили шесть базовых станций, где появилась качественная мобильная связь и интернет», — пояснил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Станции подключают к волоконно-оптическим линиям связи, это обеспечивает передачу данных на большой скорости. Кроме того, это позволяет значительно увеличить охват отдалённых населенных пунктов страны. Базовые станции используют диапазон радиочастот 2 300 – 2 400 МГц, он обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

«Строительство базовых станций по проекту УЦН 2.0 откроет перспективы для дальнейшего развития инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Мониторинг показывает, что популярность базовых станций очень высокая, есть населенные пункты, где ежемесячно к точке УЦН 2.0 подключается более 100 различных устройств, а продолжительность одной сессии не менее одного часа. В следующем году мы планируем построить не менее 6 базовых станций в районах Псковской области», — пояснила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Проект УЦН 2.0 реализуется благодаря Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Согласно проекту в малых населенных пунктах должна существовать современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G). Всего до 2030 года мобильная связь должна появится более чем в 24 000 населенных пунктов России.