Подача горячей воды на Запсковье возобновлена

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Ремонтные работы на улице Звездной завершены. Псковские тепловые сети вернули в дома и организации горячую воду и тепло. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Как и предполагалось, ремонт был осуществлён в ткчеоие шести часов. Такая оперативность обусловлена тем, что рабочие заранее подготовили новые детали для замены.

«Спасибо всем жителям Запсковья за понимание и терпение! Напоминаю, что внутридомовые сети обслуживают управляющие компании. Если отопление в квартире в ближайшее время не появится – вызывайте сантехника для развоздушивания системы», — заключил глава города в своём сообщении.